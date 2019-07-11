رئيس قضايا الدولة يهنئ المستشار "المنشاوي" بتوليه رئاسة النيابة الإدارية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب – محمود السعيد:

استقبل المستشار عصام المنشاوي رئيس هيئة النيابة الإدارية، اليوم الخميس، المستشار حسين عبده خليل رئيس هيئة قضايا الدولة ولفيف من قيادات الهيئة لتقديم التهنئة له بمناسبة توليه رئاسة الهيئة.

وحلف المستشار عصام المنشاوي اليمين القانونية أمام الرئيس السيسي رئيسًا للنيابة الإدارية خلفًا للمستشارة أماني الرافعي.

وصرح المستشار سامح سيد، نائب رئيس الهيئة، المتحدث الرسمي باسمها، أن رئيس الهيئة أعرب عن تمنيه لرئيس النيابة الإدارية بالتوفيق والسداد في منصبه الجديد.