بنطاق 4 محافظات.. الأمن العام يطارد مروجي الكيف وحائزي الأسلحة النارية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

واصل قطاع الأمن العام بالتنسيق مع أجهزة وزارة الداخلية بمختلف مديريات الأمن على مستوى الجمهورية حملاتها الأمنية لمكافحة الجرائم بشتى صورها، وتحقيق الانتشار الأمني الفعال، والقضاء على كافة الظواهر السلبية.

وأسفرت جهود الحملات خلال الـ 24 ساعة الماضية عن ضبط (7 قطع أسلحة نارية، 9 قضايا اتجار بالمواد المخدرة، 7 قطع سلاح أبيض، 62 قضية تموينية، 454 مخالفة مرافق، 618 مخالفة مرورية، تنفيذ 4076 حكم قضائي متنوع) بنطاق مديرية أمن الغربية.

وضُبط بنطاق مديرية الفيوم 9 قطع سلاح ناري، 3 قضايا اتجار بالمواد المخدرة، 303 مخالفة مرافق، 90 قضية تموينية، 1036 مخالفة مرورية، تنفيذ 976 حكم قضائي متنوع).

Advertisements

وضبطت الأجهزة الأمنية بنطاق مديرية أمن القليوبية، 8 قطع سلاح ناري، 18 قضية اتجار بالمواد المخدرة، 114 مخالفة مرافق، 32 قضية تموينية، 1016 مخالفة مرورية، تنفيذ 8015 حكم قضائي متنوع).

وأثمرت الجهود عن ضبط (3 قطع سلاح ناري، 5 قضايا اتجار بالمواد المخدرة، 25 قضية تموينية متنوعة، 591 مخالفة مرورية متنوعة، تنفيذ 708 حكم قضائي متنوع).

جرى تحرير المحضر اللازم وتولت النيابة التحقيق.