"البيئة" تنظم ورشة العمل الختامية لعرض تقرير التنوع البيولوجي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد نصار:

نظمت وزارة البيئة، ورشة العمل الوطنية الختامية لعرض التقرير الوطني السادس للتنوع البيولوجي والذي يتضمن الجهود الوطنية المبذولة لصون التنوع البيولوجي، وذلك في إطار استكمال إجراءات إعداد التقرير الوطني السادس للتنوع البيولوجي والمقدم لاتفاقية الأمم المتحدة للتنوع البيولوجي (CBD) وبدعم من برنامج الأمم المتحدة للتنمية (UNDP).

وقالت الوزارة، في بيان، اليوم الخميس، إن إعداد هذا التقرير يأتي في إطار التزام مصر بتنفيذ المادة 26 من اتفاقية التنوع البيولوجي (CBD)، حيث يعتبر التقرير السادس الذي تقدمه مصر للاتفاقية ذو أهمية خاصة باعتبارها رئيس المكتب التنفيذي للاتفاقية حتى عام 2020، ويشمل التقرير تقييمًا فعليًا للتقدم الذي تم تحقيقه في تطبيق الاستراتيجية العالمية لصون التنوع البيولوجي (2011-2020)، والتقليل من أسباب فقد التنوع البيولوجي على مستوى العالم.

واستهدفت الورشة تحقيق العديد من النقاط الهامة حيث تم خلالها عرض النسخة النهائية من التقرير الوطني السادس للتنوع البيولوجي (6NR)، والتعرف على جهود ومراحل إعداد التقرير الوطني السادس، إضافة إلى ربط التنوع البيولوجي بأهداف التنمية المستدامة والقضايا والاتفاقيات ذات الصلة، كما تم خلال الورشة التركيز على أهمية التخطيط المكاني للثروات والمحميات الطبيعية والاستفادة من الأدوات الحديثة (الخرائط والبيانات الرقمية) في التعرف على البيئات الهامة للتنوع البيولوجي.

شارك في ورشة العمل الختامية كافة الجهات الحكومية ذات الصلة، وممثلي العديد من الجهات البحثية والعلمية والجامعات، وممثلين عن المجتمع المدني والجمعيات الأهلية، والقطاع الخاص، فضلًا عن ممثلي برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، وأعضاء لجنة تسيير التقرير الوطني السادس بالإضافة إلى العديد من الخبراء ذات الصلة بالتنوع البيولوجي بمصر.