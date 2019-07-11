الأعلى في تاريخها".. هيئة الأوقاف تعلن ارتفاع إيراداتها في العام المالي المنقضي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمود مصطفى:

أعلنت وزارة الأوقاف، تحقيق هيئة الأوقاف المصرية أعلى عائد سنوي في تاريخها، ضمن جهود الدولة المصرية لحماية مال الوقف وتعظيم استثماراته.

وأوضحت وزارة الأوقاف في بيان الخميس، أن إجمالي إيرادات الهيئة عن العام المالي 2018-2019، مليار وأربعمائة وثلاثة وثلاثون مليون جنيه، بزيادة 232 مليون جنيه عن العام الماضي، بنسبة (18.4 %).

وأشارت إلى أن الهيئة حققت أعلى عائد شهري في تاريخها في شهر مايو الماضي، مؤكدة على حدوث نقلة نوعية وطفرة استثمارية جديدة في العام الحالي 2019-2020.