مصر | عصام العريان يقدم مذكرة دفوع قانونية في قضية التخابر مع حماس

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر عصام العريان يقدم مذكرة دفوع قانونية في قضية التخابر مع حماس والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تواصل محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بمجمع المحاكم بطره، جلسة محاكمة 24 متهما من قيادات جماعة الإخوان في القضية المعروفة إعلامياً بـ "التخابر مع حماس" بعد رفع الجلسة للاستراحة.

وقدم الدفاع مذكرة قرر أنها من المتهم عصام الدين العريان وقرر أنه موافق على تقديمها تبين انها مذكرة بالدفوع القانونية، ودون في مقدمتها انها مذكرة للدفوع في قضيتين التخابر مع حماس واقتحام الحدود الشرقية.

وأوجزت الدفوع في عدم دستورية المادة 296 من قانون الاجراءات الجنائية، وعدم دستورية نص المادة 366 مكرر من قانون الاجراءات الجنائية، وعدم دستورية المادتين 206 مكرر و366 من قانون الاجراءات الجنائية لعدم عرضهما على مجلس الشورى.

Advertisements

تعقد الجلسة برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي وعضوية المستشارين عصام ابو العلا وحسن السايس وحضور الياس إمام رئيس نيابة امن الدوله العليا وسكرتارية حمدي الشناوي.

وكانت محكمة النقض فى وقت سابق قد قضت بإلغاء أحكام الإعدام والمؤبد بحق الرئيس المعزول محمد مرسى و21 آخرين وقررت إعادة المحكمة.

و كانت محكمة جنايات القاهرة أصدرت فى 16 يونيو 2015 حكمًا بإعدام خيرت الشاطر ومحمد البلتاجى، وأحمد عبد العاطى بينما عاقبت بالسجن المؤبد محمد مرسى ومحمد بديع و16 أخرين والسجن 7 سنوات للمتهمين محمد رفاعة الطهطاوى، وأسعد الشيخة.

حيث كانت محكمة النقض قد أصدرت حكمها بإعادة محاكمة المتهمين الجديد بعد أن قضت محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار شعبان الشامي بمعاقبة كل من المتهمين محمد خيرت الشاطر ومحمد البلتاجي وأحمد عبد العاطي السيد محمود عزت ومتولي صلاح الدين عبدالمقصود وعمار السيد البنا وأحمد رجب سليمان والحسن خيرت الشاطر وسندس شلبي وأبو بكر حمدي واحمد محمد الحكيم ورضا فهمي خليل ومحمد أسامة محمد العقيد وحسين القزاز وعماد الدين عطوة وإبراهيم فاروق الزيات بالإعدام شنقا.