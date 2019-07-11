مصر | في "ضربة جديدة".. "الداخلية" تضبط 230 طن قمح مدعم قبل بيعها بالسوق السوداء

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر في "ضربة جديدة".. "الداخلية" تضبط 230 طن قمح مدعم قبل بيعها بالسوق السوداء والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تمكنت وزارة الداخلية، من ضبط 230 طن قمح مدعم قبل بيعه بالسوق السوداء بالبحيرة.

وأكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة قيام مالكي شونة "قطاع خاص" كائنة بدائرة مركز شرطة أبو حمص بمحافظة البحيرة بتكوين تشكيل عصابي تخصص في الاستيلاء على أموال الدعم التي تكفلها الدولة للمواطنين عن طريق تجميع كميات كبيرة من الأقماح المحلية المخصصة للمطاحن لإنتاج الدقيق البلدي المدعم بالاتفاق مع أصحاب المطاحن نظير مقابل مادي، وقيامهما بطرحها للبيع بالسوق السوداء لحسابهما الشخصي دون وجه حق، محققان جراء ذلك أرباحًا غير مشروعة، مما يؤثر بالسلب على الاقتصاد القومي للبلاد.



وعقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع مديرية أمن البحيرة تم إعداد عدة أكمنة أسفرت عن ضبط كلٍ من:

سيارة نقل مزودة بمقطورة، مُحملة بكمية قدرها (65،700 طن أقماح محلية من إحدى الشونات بدائرة مركز شرطة الزقازيق بمحافظة الشرقية الحصة الخاصة بأحد المطاحن كائن بدائرة مركز شرطة منشية القناطر بالجيزة)، وعلى متنها السائق وتباع، وسيارة نقل مزودة بمقطورة، مُحملة بكمية قدرها (64،360 طن أقماح محلية من إحدى الشونات بدائرة مركز شرطة كوم حمادة بالبحيرة خاصة بأحد المطاحن كائن بمنطقة البدرشين بالجيزة) وعلى متنها السائق وتباع.

وجاء ذلك أثناء تواجدهما أمام الشونة محل الواقعة والمملوكة لمتهمين اثنين بدائرة مركز شرطة أبوحمص بالبحيرة بالمخالفة لخط السير المحدد لهما.

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وبمداهمة الشونة المشار إليه تم ضبط (100 طن أقماح محلية قام مالكا الشونة بتجميعها للاتجار بها بالسوق السوداء).



وبمواجهة المتهمين اعترفوا بارتكابهم الواقعة تفصيلًا.



وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة والتحفظ على سيارتي النقل والشونة والمضبوطات تحت تصرف النيابة العامة.

