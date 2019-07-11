مصر | في "التخابر مع حماس".. النيابة تقدم أصل قضيتي "التنظيم الدولي للإخوان" و"تفجيرات الحسين"

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر في "التخابر مع حماس".. النيابة تقدم أصل قضيتي "التنظيم الدولي للإخوان" و"تفجيرات الحسين" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

استأنفت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بمجمع المحاكم بطره، جلسة محاكمة 24 متهما من قيادات جماعة الإخوان في القضية المعروفة إعلامياً بـ "التخابر مع حماس" بعد رفع الجلسة للاستراحة.

وقدمت النيابة العامة، أصل القضيتين رقمي 404 لسنة 2009 حصر امن الدولة العليا والمعروفة باسم "التنظيم الدولي للإخوان" و230 لسنة 2009 حصر أمن الدولة العليا والمعروفة باسم "تفجير المشهد الحسيني"، كما قدمت صورة طبق الأصل منهما.

كما قدمت صورة معتمدة طبق الاصل من كتاب ديوان رئيس الجمهورية، مكتب رئيس الديوان.

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تعقد الجلسة برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي وعضوية المستشارين عصام ابو العلا وحسن السايس وحضور الياس إمام رئيس نيابة امن الدوله العليا وسكرتارية حمدي الشناوي.

وكانت محكمة النقض فى وقت سابق قد قضت بإلغاء أحكام الإعدام والمؤبد بحق الرئيس المعزول محمد مرسى و21 آخرين وقررت إعادة المحكمة.

وكانت محكمة جنايات القاهرة أصدرت فى 16 يونيو 2015 حكمًا بإعدام خيرت الشاطر ومحمد البلتاجى، وأحمد عبد العاطى بينما عاقبت بالسجن المؤبد محمد مرسى ومحمد بديع و16 أخرين والسجن 7 سنوات للمتهمين محمد رفاعة الطهطاوى، وأسعد الشيخة.

حيث كانت محكمة النقض قد أصدرت حكمها بإعادة محاكمة المتهمين الجديد بعد أن قضت محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار شعبان الشامي بمعاقبة كل من المتهمين محمد خيرت الشاطر ومحمد البلتاجي وأحمد عبد العاطي السيد محمود عزت ومتولي صلاح الدين عبدالمقصود وعمار السيد البنا وأحمد رجب سليمان والحسن خيرت الشاطر وسندس شلبي وأبو بكر حمدي واحمد محمد الحكيم ورضا فهمي خليل ومحمد أسامة محمد العقيد وحسين القزاز وعماد الدين عطوة وإبراهيم فاروق الزيات بالإعدام شنقا.