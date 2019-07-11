مصر | داخل "غرفة نوم".. إحباط محاولة تهريب 6500 قرص "ترامادول" لدولة عربية

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر داخل "غرفة نوم".. إحباط محاولة تهريب 6500 قرص "ترامادول" لدولة عربية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تمكنت الأجهزة الأمنية، من إحباط محاولة تهريب كمية من الأقراص المخدرة إلى إحدى الدول العربية وتم إخفائها بمخازن سرية داخل أثاثات خشبية.

وأكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة المخدرات اعتزام اثنين من العناصر الإجرامية تهريب كمية من أقراص الترامادول المخدر إلى إحدى الدول العربية وإخفائها بمخازن سرية معدة خصيصًا للتهريب داخل تجاويف سرية بأثاثات خشبية "غرفة نوم" تمهيدًا لتصديرها إلى تلك الدولة عبر إحدى شركات الشحن بمدينة دمياط، دون علم صاحب الشركة أو أي من العاملين بها.

وأمكن رصدهما والوقوف على مظاهر نشاطهما الإجرامي وهما:

1. صاحب ومدير شركة إستيراد وتصدير- مواليد 1966، مقيم بمحافظة الجيزة، سبق إتهامه فى قضيتى "تبديد".

2. نجار- مواليد 1990، مقيم بدائرة مركز شرطة الخانكة بالقليوبية، سبق إتهامه فى 4 قضايا.

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وعقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن دمياط تم ضبط الشحنة بمقر شركة الشحن بدائرة مركز شرطة دمياط وأسفرت أعمال التفتيش عن ضبط عدد (6500) ستة آلاف وخمسمائة قرص مخدر لعقار "الترامادول".



ومن خلال تكثيف الجهود لملاحقة وضبط المتهمَين وعقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن القليوبية أمكن ضبطهما، حال استقلالهما سيارة بدائرة قسم شرطة الخصوص وبحوزتهما (3 قرص مخدر لعقار "الترامادول"- طبنجة عيار 9 مم و40 طلقة لذات العيار - 15،120جنيه - 3 هواتف محمول).



وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وبالعرض على النيابة العامة قررت حبسهما على ذمة القضية.

يشار إلى تمكن أجهزة الإدارة من تحديد مستقبل شحنة المواد المخدرة بالدولة العربية المشار إليها، وآخر يحمل جنسية ذات الدولة، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية حيالهما.

