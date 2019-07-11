مصر | تأجيل إعادة مرافعات دفاع 46 متهما بـ"أحداث مسجد الفتح" لـ8 أغسطس

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تأجيل إعادة مرافعات دفاع 46 متهما بـ"أحداث مسجد الفتح" لـ8 أغسطس والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أجلت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بمجمع المحاكم بطره، جلسة إعادة فتح باب المرافعة في إعادة إجراءات محاكمة 46 متهما بأحداث "عنف مسجد الفتح"، والمحكوم عليهم غيابيا ، وضم متهمين جدد فى القضية لجلسة 8 اغسطس المقبل لتعذر إحضار المتهمين من محبسهم.

وخلال الجلسة السابقة طلب عماد مبارك محامي المتهم الثامن في قرار الاتهام المعاد إجراءتها فصل المتهمين الجدد عن المتهميين القدامى وذلك لسرعة الفصل في الدعوى ، لم تستجيب المحكمة لطلب الدفاع وقررت إعادة الدعوى للمرافعة ، ومن المتوقع استمرار المرافعات للمتهمين الجدد عدة جلسات.

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تعقد الجلسة برئاسة المستشار شبيب الضمرانى وعضوية المستشارين خالد عوض وايمن البابلى، وبحضور شادي سيف ممثل النيابة العامة، وأمانة سر عمر عاشور.

جدير بالذكر أن المحكمة قد قضت في وقت سابق بأحكام غيابية متفاوتة مابين السجن المؤبد والمشدد على المتهمين.

وكان النائب العام الراحل المستشار هشام بركات، قد أمر بإحالة المتهمين للمحاكمة الجنائية، وأسندت النيابة العامة لهم ارتكابهم جرائم تدنيس جامع الفتح وتخريبه، وتعطيل إقامة الصلاة به، والقتل العمد والشروع فيه تنفيذًا لأغراض تخريبية، والتجمهر والبلطجة وتخريب المنشآت العامة والخاصة، وإحراز الأسلحة النارية الآلية والخرطوش والذخائر والمفرقعات، وقطع الطريق وتعطيل المواصلات العامة وتعريض سلامة مستقليها للخطر، وهى الجرائم التى جرت على مدى يومى 16 و17 أغسطس عام 2013.