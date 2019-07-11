مصر | دفاع "الكتاتني" و"العريان " يطلب براءتهما من تهمة "التخابر مع حماس"

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر دفاع "الكتاتني" و"العريان " يطلب براءتهما من تهمة "التخابر مع حماس" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

استأنفت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بمجمع المحاكم بطره، برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي رئيس المحكمة، اليوم الخميس، جلسة محاكمة 24 متهما من قيادات جماعة الإخوان في القضية المعروفة إعلامياً بـ "التخابر مع حماس".

وقال محمد طوسون دفاع المتهمين محمد سعد الكتاتنى وعصام العريان، خلال مرافعته، إن موكله سعد الكاتتني لم يحضر اجتماع مجلس شورى الإخوان العالمي المنعقد في دولة تركيا في نوفمبر 2007 وإن سبب سفره إلى تركيا بصفته داعيه، وأضاف الدفاع أن سبب سفره إلى السعودية في سبتمبر 2008 ليس لحضور اجتماع التنظيم الدولي للإخوان ولكن لأداء العمرة.

وقال محمد طوسون دفاع محمد سعد الكتاتني والعريان، إن جماعة الإخوان هي جماعة تبعية وإن مرشدها مسئوليته تنصب على أعضاء الجماعة التابعين له كما أن تنظيم الإخوان يضع لائحته حسب أفكاره، كما طلب الدفاع براءة المتهمين مما هو منسوب إليهما.

Advertisements

عقدت الجلسة برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي وعضوية المستشارين عصام أبو العلا وحسن السايس وحضور الياس إمام رئيس نيابة أمن الدوله العليا وسكرتارية حمدي الشناوي.

وكانت محكمة النقض فى وقت سابق قد قضت بإلغاء أحكام الإعدام والمؤبد بحق الرئيس المعزول محمد مرسى و21 آخرين وقررت إعادة المحكمة.

و كانت محكمة جنايات القاهرة أصدرت فى 16 يونيو 2015 حكمًا بإعدام خيرت الشاطر ومحمد البلتاجى، وأحمد عبد العاطى بينما عاقبت بالسجن المؤبد محمد مرسى ومحمد بديع و16 أخرين والسجن 7 سنوات للمتهمين محمد رفاعة الطهطاوى، وأسعد الشيخة.

حيث كانت محكمة النقض قد أصدرت حكمها بإعادة محاكمة المتهمين الجديد بعد أن قضت محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار شعبان الشامي بمعاقبة كل من المتهمين محمد خيرت الشاطر ومحمد البلتاجي وأحمد عبد العاطي السيد محمود عزت ومتولي صلاح الدين عبدالمقصود وعمار السيد البنا وأحمد رجب سليمان والحسن خيرت الشاطر وسندس شلبي وأبو بكر حمدي واحمد محمد الحكيم ورضا فهمي خليل ومحمد أسامة محمد العقيد وحسين القزاز وعماد الدين عطوة وإبراهيم فاروق الزيات بالإعدام شنقا.