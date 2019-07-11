مصر | "كانت أمه تحمله وتوفت".. تطورات حالة "طفل أوسيم" ضحية حادث السير

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "كانت أمه تحمله وتوفت".. تطورات حالة "طفل أوسيم" ضحية حادث السير والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

باشرت نيابة شمال الجيزة، التحقيق في واقعة حادث سير أعلى الدائري بمنطقة القومية العربية، والذي نتج عن وفاة سيدة ربة منزل وإصابة طفلها، وجاء بتقرير المستشفى المبدئي للطفل، أنه مصاب بجرح في الرأس.

فيما أمرت النيابة بدفن جثة سيدة ربة منزل، توفت إثر حادث سير بمنطقة القومية العربية أثناء عبورها الطريق أعلى الدائري بالقومية، وذلك بنطاق قسم أوسيم، كما طلبت النيابة الاستعلام عن الحالة الصحية لطفل السيدة لقيت مصرعها.

وبداية الواقعة، كانت غرفة عمليات النجدة بالجيزة قد تلقت بلاغا يفيد بوقوع حادث سير أعلى دائري القومية العربية بنطاق قسم شرطة أوسيم، وعلي الفور انتقلت الأجهزة الأمنية مدعومة بسيارة إسعاف، وبعمل التحريات تبين أنه أثناء ربة منزل تحمل طفلها صدمتها سيارة، ونتج عن الحادث مصرع الأم وإصابة الطفل، وتم نقل الجثة إلى مشرحة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة.

وتم تحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيقات وأخطر اللواء دكتور مصطفى شحاتة مساعد الوزير، مدير أمن الجيزة.