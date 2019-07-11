مصر | "7 كيلو ذهب".. حبس شقيقين لسرقتهما جواهرجي كرداسة 4 أيام

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "7 كيلو ذهب".. حبس شقيقين لسرقتهما جواهرجي كرداسة 4 أيام والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قررت نيابة مركز إمبابة وكرداسة، حبس شقيقين وهم "مصطفى" و"حسام" ٤ أيام على ذمة التحقيقات، لاتهامهما بسرقة ٧ كيلو ذهب من داخل سيارة جواهرجي، كما طلبت تحريات الأجهزة الأمنية في الواقعة ونشاط المتهمين الإجرامى.

وكان نجح رجال مباحث الجيزة، في كشف ملابسات سرقة 6 كيلو و600 جرام ذهب من جواهرجي، بطريق مصر إسكندرية الصحراوي، وتبين أن شقيقين وراء ارتكاب السرقة وتمكنت القوات من القبض عليهما، وأخطر اللواء دكتور مصطفى شحاتة مساعد وزير الداخلية لقطاع أم الجيزة.

وتلقى اللواء رضا العمدة مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، إخطار من العميد عاصم أبو الخير رئيس قطاع أكتوبر، بورود بلاغا للمقدم إسلام سمير رئيس مباحث مركز شرطة كرداسة، من جواهرجي، بقيام مجهولين، بكسر زجاج سيارته، وسرقة 6 كيلو و600 جرام، ذهب، حال إفطاره بإحدي المطاعم بطريق مصر إسكندرية الصحراوي، شهر رمضان الماضي.

وبتشكيل فريق بحث بإشراف اللواء محمد الألفي نائب مدير مباحث الجيزة، بعد التحفظ على كاميرات المراقبة المركبة بمكان الواقعة، توصلت التحريات التي أجريت برئاسة العميد عاصم أبو الخيررئيس قطاع اكتوبر، إلى أن شقيقين وراء ارتكاب الجريمة، وإستخدما سيارة ملاكي ملكهما في السرقة، وبإعداد الأكمنة اللازمة تمكنت القوات من القبض عليهما وأخطر مدير أمن الجيزة بالواقعة.