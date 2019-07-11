مصر | النيابة تستعلم عن إصابة 6 أشخاص في "مشاجرة دموية" بالبساتين

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر النيابة تستعلم عن إصابة 6 أشخاص في "مشاجرة دموية" بالبساتين والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

استعلمت نيابة البساتين الجزئية، عن الحالة الصحية لإصابة 6 أشخاص في مشاجرة بين الأهالي، وأفراد متهمين بتجارة المخدرات، بالأسلحة البيضاء، والشوم بدائرة القسم.

كما أمرت النيابة المباحث بسرعة التحريات حول المتهمين.

وكشفت تحقيقات النيابة، تلقى قسم شرطة البساتين، إخطارا من النجدة، بنشوب مشاجرة وسقوط مصابين، وبالانتقال والفحص تبين نشوب مشاجرة بين الأهالى، ومتهمين بتجارة المخدرات، وأصيب 6 من الأهالى، وألقى القبض على المتهمين، وتم تحرير محضر بالواقعة.