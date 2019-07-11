مصر | بـ"تراشق الحجارة والزجاجات".. السيطرة على مشاجرة في بولاق الدكرور

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بـ"تراشق الحجارة والزجاجات".. السيطرة على مشاجرة في بولاق الدكرور والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

سيطرت الأجهزة الأمنية بقطاع أمن الجيزة، على مشاجرة نشبت بين عائلتين بمنطقة بولاق الدكرور وضبط طرفيها، وأخطر مدير أمن الجيزة بالواقعة.

وتلقى اللواء رضا العمدة مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، إخطار من المقدم محمد الجوهري رئيس مباحث قسم شرطة بولاق الدكرور، بورود بلاغا من شرطة النجدة، بنشوب مشاجرة وتراشق زجاجات فارغة، وحجارة، بنطاق القسم.

وانتقلت قوة أمنية لمكان البلاغ، وتبين نشوب مشاجرة بين طرفين بسبب الخلاف حول تجارة المخدرات، وتمكنت القوات من ضبط طرفيها، وأخطر اللواء دكتور مصطفى شحاتة مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة، والعرض على النيابة العامة التي تولت التحقيقات.