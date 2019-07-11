مصر | "على علاقة بمراتي".. يقتل صديقه وطفلته ويشعل النيران في جثتيهما بحلوان

كشفت تحقيقات نيابة حلوان الكلية، تفاصيل مثيرة في واقعة العثور على جثتين نشبت بهما النيران داخل مسكنهما.

وأدلى المتهم باعترافات تفصيلية أمام النيابة بعدما أنكر في بداية الأمر، وبتضييق الخناق عليه اعترف بقتل جاره وابنته ذات العشر سنوات، مبررًا: " شكيت فيه إنه على علاقة بمراتي".

وتابع: "يوم الواقعة تشاجرت مع زوجتي وتعديت عليها بالضرب، وقررت الذهاب إليه بعدما قررت التخلص منه"، مضيفًا أن المجني عليه جاره وأنهما كانا أصدقاء حيث يسكن في العقار، وقام بالذهاب إليه وطرق الباب وعندما فتح له المجني عليه قاما بالتشاجر معه والتعدي على المجني عليه بالضرب وقام بإيثاقه بالحبال وتكبيل يديه ورجليه لعجزه عن الحركة، وقاما بطعنه عدة طعنات متفرقة وإشعال النار بجسده.

وأضاف: "قتلتها -ابنته- بعد ماشافتني موت أبوها"، مؤكدا أنه قام بقتل طفلة المجني عليه بعد ما استيقظت من نومها على صرخات واستغاثة والدها فقاما بخنقها وحرق جثتها خوفا من افتضاح أمره.

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وجاء في مناظرة النيابة للجثتين، أن الجثة الأولى لرجل أربعيني متفحمة وبها عدة طعنات وأن الجثة الثانية لطفلة تبلغ من العمر 10 سنوات وبها آثار خنق حول الرقبة.

وكما أمرت النيابة في وقت سابق بتفريغ الكاميرات لبيان أسباب الحادث وتحديد معرفة الجاني، وتشريح الجثتين وإرسال بيان بالصفة التشريحية والتصريح بالدفن عقب ذلك.

وكشفت تحقيقات النيابة عن تلقي اللواء علاء عطية، مساعد فرقة جنوب القاهرة، إخطارًا، من المقدم هاني أبو علم، رئيس مباحث حلوان، تفيد بالعثور على جثتين مسجل خطر40 سنة، وابنته 10 سنوات، مقتولين وبهما آثار حروق في أنحاء متفرقة من الجسد، وتكثف مباحث القسم جهودها لكشف غموض الواقعة، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم وتباشر النيابة التحقيقات.

