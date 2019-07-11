مصر | "كانت تحمل طفلها".. دفن جثة سيدة صدمتها سيارة خلال عبورها الطريق بأوسيم

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "كانت تحمل طفلها".. دفن جثة سيدة صدمتها سيارة خلال عبورها الطريق بأوسيم والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

وتعود بداية الواقعة، بتلقي غرفة عمليات النجدة بالجيزة بلاغا يفيد بوقوع حادث سير أعلى دائري القومية العربية بنطاق قسم شرطة أوسيم، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية مدعومة بسيارة إسعاف، وبعمل التحريات تبين أنه أثناء ربة منزل تحمل طفلها صدمتها سيارة، ونتج عن الحادث مصرع الأم وإصابة الطفل، وتم نقل الجثة إلى مشرحة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة. وتم تحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيقات وأخطر اللواء دكتور مصطفى شحاتة مساعد الوزير، مدير أمن الجيزة.

أمرت نيابة شمال الجيزة، بدفن جثة سيدة ربة منزل، توفت إثر حادث سير بمنطقة القومية العربية أثناء عبورها الطريق أعلى الدائري بالقومية، وذلك بنطاق قسم أوسيم، كما طلبت النيابة الاستعلام عن الحالة الصحية لطفلها.