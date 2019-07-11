أخبار مصر | "مصر للطيران" تسير خط جديد إلى الكاميرون ثالث نقاطها الأفريقية الجديدة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "مصر للطيران" تسير خط جديد إلى الكاميرون ثالث نقاطها الأفريقية الجديدة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلنت مصر للطيران، الناقل الوطني لجمهورية مصر العربية وعضو تحالف ستار العالمي عن تشغيل 3 رحلات أسبوعيًا إلى مدينة دوالا بالكاميرون اعتبارًا من 21 يوليو الحالي. وتأتي هذه الخطوة استكمالا للخطة الطموحة التي تنتهجها الشركة لتوسيع شبكتها في القارة الأفريقية والوصول إلى العديد من النقاط الحيوية في القارة. حيث أضافت مصر للطيران خلال الأشهر القليلة الماضية رحلات إلى كل من كيجالي برواندا وأبيدجان بساحل العاج.

ومن جانبه، صرح الطيار أحمد عادل رئيس الشركة القابضة لمصر للطيران بأن "الشركة حريصة على تنفيذ خطتها لتعزيز تواجدها في القارة الأفريقية تحت مظلة وزارة الطيران المدني المصري. وقد قررت الشركة تشغيل الرحلات من دوالا بما يتوافق مع شبكة مصر للطيران بأوروبا والشرق الأوسط والشرق الأقصى لتوفير العديد من خيارات السفر إلى العملاء الراغبين في السفر من وإلى دوالا والتي تُعد العاصمة الاقتصادية لدولة الكاميرون.

كما صرح الطيار أشرف الخولي، رئيس مجلس إدارة شركة مصر للطيران للخطوط الجوية بأنه سيتم تشغيل الرحلات أيام الأحد والثلاثاء والخميس من كل أسبوع بالربط مع مطار ندجامينا بدولة تشاد. هذا ويمكن لعملاء مصر للطيران حجز رحلاتهم إلى دوالا عبر أنظمة الحجز المختلفة وعن طريق الموقع الالكتروني لمصر للطيران Egyptair.com ومكاتب مصر للطيران المنتشرة حول العالم ووكلاء السياحة والسفر.

جدير بالذكر ان تشغيل خطوط مصرللطيران الجديدة إلي افريقيا ودراسة تشغيل أخري جاءت تماشيا مع توجهات الدولة واهتمامها بالملف الإفريقي كما قدمت مصرللطيران وشركاتها التابعة تحت مظلة وزارة الطيران المدني كافة التسهيلات اللازمة للمنتخبات والجماهير الأفريقية المشاركة في بطولة كأس الأمم الأفريقية مصر 2019 كونها الناقل الرسمي للبطولة.