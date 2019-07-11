أخبار مصر | محافظ الجيزة: إيقاف شهر لتراخيص سيارات السرفيس المخالفة للتعريفات‎

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر محافظ الجيزة: إيقاف شهر لتراخيص سيارات السرفيس المخالفة للتعريفات‎ والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

حذر اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، سائقي سيارات السرفيس العاملة في نطاق المحافظة، من رفض قبول ركاب أو تغيير خط السير المعتمد من قبل المحافظة أو تجزئة المسافة وخطوط السير أو تحصيل أجرة أعلى من التعريفات المحددة، مؤكدا ان الحملات تتم يومياً على كافة المواقف بالاحياء والمراكز والمدن لضبط المخالفين.

وأشار "راشد" إلى أنه يتم استيقاف سيارات السرفيس وسؤال المواطنين عن الأجرة التي تم دفعها للسائق، وفي حالة ثبوت المخالفة، يتم التعامل الرادع مع السائق.

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وأكد المحافظ أنه تم توجيه جهاز السرفيس، بإيقاف ترخيص السرفيس للسيارات غير الملتزمة لمدة شهر كإجراء أولى، مؤكدًا سحب تراخيص السائقين غير الملتزمين وتحرير محضر واتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.

وأوضح المحافظ، أنه تم الإعلان عن التعريفات الجديدة أمام المواطنين على نطاق واسع، حيث تم الانتهاء من وضع لافتات (استيكر) على سيارات السرفيس مدون عليها التعريفة المحددة لكل خط سير وارقام الشكاوى إضافة إلى تعليق لافتات بالمواقف الرسمية داخل المحافظة والبالغ عددها 35 موقفا مدون عليها تعريفات الركوب لكل خطوط السير ورقم الشكاوى لاستقبال بلاغات المواطنين بشأن أي مخالفات من السائقين أو عدم التزامهم بالتعريفات المحددة.

وأعلنت المحافظة استقبال شكاوى أو بلاغات المواطنين من خلال الخطوط الساخنة وتضم الأرقام "15333، 16528" خط ساخن مجلس الوزراء و"19285" خط ساخن الإدارة العامة لمرور الجيزة و"35869193" المحافظة و114 خط ساخن المحافظة.