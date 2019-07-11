أخبار مصر | "الأثار": الانتهاء من الطرح الخاص باختيار شركة لإدارة وتشغيل خدمات المتحف الكبير

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "الأثار": الانتهاء من الطرح الخاص باختيار شركة لإدارة وتشغيل خدمات المتحف الكبير والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

انتهى تحالف الشركات الدولية Hill-Ehaf-PWC-Lord من إعداد مستندات الطرح الخاصة بإدارة وتشغيل خدمات المتحف المصري الكبير والجاري الانتهاء من إنشائه ليكون أكبر متحف ومقصد سياحى وثقافى وترفيهى متكامل لجذب شعوب العالم.

صرح بذلك الدكتور خالد العناني وزير الآثار، موضحًا أن إعداد هذه المستندات قد استغرق عدة أشهر نظرًا للطبيعة الخاصة والفريدة لهذا المشروع الثقافي القومي الكبير، وقد تم مراجعة سلامة الإجراء تحت إشراف اللجنة الخماسية المشكلة بقرار من دولة رئيس مجلس الوزراء برئاسة اللواء عاطف مفتاح المشرف العام على مشروع المتحف المصري الكبير والمنطقة المحيطة وبعضوية ممثلين من كل من وزارة الآثار ووزارة المالية ووزارة الاستثمار والتعاون الدولي ومجلس الدولة، كما قام بمراجعة هذه المستندات فريق عمل متخصص من المكتب الهندسي والمكتب القانوني الداعمين لهيئة المتحف المصري الكبير، وذلك بالإضافة إلى مجموعة من الخبراء في مجالات الاستثمار والاقتصاد وإدارة الأعمال والعقود الدولية وخبراء من قبل هيئة التعاون الدولى اليابانية (JICA).

كما أشار اللواء مفتاح إلى أن هذه المستندات سيتم تسليمها اليوم الخميس 11/7/2019 إلى التحالفات والشركات الدولية السابق تأهيلها والتى تضم أربعة تحالفات، وهي تحالف شركات مصري-إنجليزي تحالف شركات مصري-إيطالي تحالف شركات مصري-أمريكي تحالف شركات مصري-فرنسي وشركة من الإمارات العربية المتحدة.

و أضاف مفتاح أنه سيتم دعوة الشركات والتحالفات الخمس المؤهلة إلى لقاء جماعي بالمتحف المصري الكبير فى أوائل شهر أغسطس القادم في حضور قيادات وزارة الآثار والهيئة الهندسية للقوات المسلحة وممثلين عن التحالف الدولى والمكاتب المتخصصة والخبراء ممن قاموا بإعداد ومراجعة مستندات الطرح وذلك للرد على الاستفسارات والإيضاحات المتعلقة بهذه المستندات، وذلك تمهيداً لاختيارافضل تحالف دولى/شركة لتولى مهام إدارة وتشغيل خدمات المتحف المصرى الكبير والمخطط له أن يفتتح خلال الربع الأخير من عام 2020.