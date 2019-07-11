أخبار مصر | عاجل.. قرار هام للبرلمان بشأن حالة الطوارئ

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر عاجل.. قرار هام للبرلمان بشأن حالة الطوارئ والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

وافق مجلس النواب، برئاسة الدكتور علي عبد العال، خلال الجلسة العامة، اليوم، "وقوفا"، بأغلبية ثلثي أعضائه على قرار رئيس الجمهورية، بشأن مد إعلان حالة الطوارئ في عموم البلاد، لمدة 3 أشهر، تبدأ من الخميس الموافق 25 يوليو الجاري.

رئيس البرلمان قال في جلسة اليوم، إنه ورد إلى المجلس في تاريخ 4 يوليو الجاري قرار رئيس الجمهورية رقم 317 لسنة 2019 بمد إعلان حالة الطوارئ في عموم البلاد نظرًا للظروف الأمنية الخطيرة التي تمر بها البلاد، وذلك بعد أخذ رأي مجلس الوزراء.

ووفقًا للقرار، تتولى القوات المسلحة وهيئة الشرطة اتخاذ ما يلزم لمواجهة الإرهاب وتمويله وحفظ الأمن وحماية الممتلكات العامة والخاصة وحفظ أرواح المواطنين، ويفوض رئيس مجلس الوزراء في اختصاصات رئيس الجمهورية وفقا لقانون رقم 162 لسنة 1985 بشأن حالة الطوارئ، ويعاقب بالسجن كل من يخالف الأوامر الصادرة من رئيس الجمهورية في التطيبق لقانون رقم 162 لسنة 1985 المشار إليه.