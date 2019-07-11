أخبار مصر | رئيس "قضايا الدولة" يهنىء "المنشاوي" لتوليه رئاسة "النيابة الإدارية"

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر رئيس "قضايا الدولة" يهنىء "المنشاوي" لتوليه رئاسة "النيابة الإدارية" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

استقبل المستشار عصام الدين محمد فهيم المنشاوي رئيس هيئة النيابة الإداري منذ قليل بمكتبه، المستشار حسين عبده خليل رئيس هيئة قضايا الدولة ولفيف من قيادات الهيئة.

وصرح المستشار سامح سيد محمد نائب رئيس هيئة قضايا الدولة والمتحدث الرسمي باسمها، بأن ذلك جاء لتقديم التهنئة للمستشار المنشاوي بمناسبة اختياره من قبل الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية وتوليه المنصب بعد أن حلف اليمين، متمنين له التوفيق والسداد في أداء مهام عمله.