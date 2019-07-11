أخبار مصر | "التضامن": تنفيذ معسكرات ودورات تدريبية للشباب ضمن خطة صيف 2019

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "التضامن": تنفيذ معسكرات ودورات تدريبية للشباب ضمن خطة صيف 2019 والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلنت وزارة التضامن الأجتماعي، عن إنطلاق فعاليات المعسكر الصيفي لشباب الأندية الاجتماعية والثقافية، غدا الجمعة، والتي تنظمها الإدارة العامة للأندية الاجتماعية والثقافية بالتنسيق مع المؤسسة القومية لتنمية الأسرة والمجتمع خلال الفترة الصيفية لعام 2019 بمدينة مرسى مطروح، وذلك تحت رعاية غادة والي وزيرة التضامن الأجتماعي.

وتتضمن خطة أنشطة الإدارة هذا العام تنفيذ معسكرين بإجمالي عدد مائة شاب من الفئة العمرية من 18 إلى 25 سنة من 12 محافظة وهم الوادي الجديد ومطروح والإسكندرية وقنا والغربية والبحيرة وكفر الشيخ وبنى سويف والدقهلية والقليوبية وجنوب سيناء وسينفذ المعسكر الأول خلال الفترة من 12 الى 18 يوليو والمعسكر الثاني خلال الفترة من 18 الى 24 يوليو 2019.

وتتضمن البرامج أيضا ورشة عمل تدريبية بقيادة مدربين متخصصين في تصنيع الجلود والأركيت من الهيئة العامة لقصور الثقافة ومحاضرات حول كيفية الحصول على قروض لتنفيذ مشروعات صغيرة وتسويق للمنتجات

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كما تتضمن مجموعة من الأنشطة والفاعليات التي تساهم في خدمة المجتمع بما يعزز روح العمل الجماعي والمسئولية الاجتماعية لدى المشاركين بالتعاون مع المؤسسات الخدمية في محافظة مطروح، والتي سينفذ بها المعسكرين، بالإضافة إلى زيارة بعض مؤسسات الرعاية بالمحافظة التابعة لوزارة التضامن ومعرض لعرض منتجات الشباب

وتهدف المعسكرات التي تنفذها الوزارة إلى تنمية مجموعة من المهارات الحياتية لدى المشاركين كالتواصل والعمل الجماعي واتخاذ القرار وتنمية الشعور بالانتماء للفريق وتتميز بالبرامج والأنشطة النوعية والتي تلامس احتياجات وميول الشباب في المجالات الاجتماعية والثقافية والعلمية والفنية والرياضية الى جانب التدريب من خلال ورش العمل التخصصية والمحاضرات والجلسات الحوارية، وإستضافة شخصيات شبابية وتنظيم زيارات للمعالم السياحية والحضارية والاقتصادية التي تزخر بها المحافظات المضيفة، كما تتضمن المعسكرات أنشطة وأعمال تطوعية تخدم المجتمع بغرض تعزيز قيم العمل التطوعي لدى الشباب وتنمية روح المسئولية المجتمعية لديهم من خلال كيفية إدارة الأزمة والعمل التطوعي وتعزيز قيم الريادة والإبداع وإرساء قواعد الحوار مع الشباب.

كما تشهد الإدارة العامة للأندية الاجتماعية تنفيذ المرحلة الثانية من خطة البرامج التدريبية للشباب أعضاء الأندية الاجتماعية والثقافية بتدريب 40 شاب وفتاه في مجال صيانة الكمبيوتر والمحمول والتي ستنظمها الادارة بالتنسيق مع منظمة بلان إنترناشيونال وذلك في محافظتي الجيزة والقليوبية.

وتخدم الأندية الاجتماعية والثقافية الفئة العمرية من 15-35 سنة ويبلغ عدد الأندية الاجتماعية 408 نادى على مستوى محافظات الجمهورية وهي تعد أحد اليات عمل الوزارة مع فئة الشباب من منظور تمكيني بتقديم العديد من البرامج، حيث تقوم الأندية بتنظيم المعسكرات والرحلات لمختلف محافظات الجمهورية، وذلك لنشر الوعي والانتماء بين الشباب.