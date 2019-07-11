أخبار مصر | "الشباب" بالتعاون مع الأمم المتحدة ينظمان حملة رياضية جديدة بمطروح

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "الشباب" بالتعاون مع الأمم المتحدة ينظمان حملة رياضية جديدة بمطروح والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

انطلقت اليوم الخميس بمحافظة مطروح فعاليات حملة الرياضة من أجل التنمية واجهة مصر 2030، بالتعاون بين وزارة الشباب والرياضة وصندوق الأمم المتحدة للسكان خلال الفترة من 11 الى 13 يوليو الجاري.

وتبدأ الفعاليات بندوة تثقيفية لـ 400 مشارك من بنات وشباب محافظة مرسي مطروح، حول تمكين المرأة لتحقيق مكاسب إنمائية لخفض معدلات الإنجاب، وتعزيز التكامل الاجتماعي، ومكافحة الممارسات الضارة كختان الإناث والزواج المبكر.

وتمتد تلك الفعاليات غدا بإقامه ماراثون للجري لأبناء المحافظة، وبحضور قيادات المحافظة ووزارة الشباب والرياضة وصندوق الأمم المتحدة للسكان ومديرية الشباب والرياضة.

وتختتم السبت المقبل فاعليات الحملة، بزيارة لمتحف مطروح وحلقة نقاشية حول أهداف حملة الرياضة من أجل التنمية واجهة مصر 2030.