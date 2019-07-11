أخبار مصر | رئيس قضايا الدولة يهنىء رئيس الأعلى للقضاء بمكتبه

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استقبل المستشار عبد الله أمين محمود عصر رئيس محكمة النقض رئيس مجلس القضاء الأعلى صباح اليوم بمكتبه بدار القضاء العالي المستشار حسين عبده خليل رئيس هيئة قضايا الدولة ولفيف من قيادات الهيئة لتقديم التهنئة له بمناسبة اختياره من قبل الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية وتوليه المنصب بعد أن حلف اليمين، متمنين له التوفيق والسداد في أداء مهام عمل سيادته.

صرح بذلك المستشار سامح سيد محمد نائب رئيس الهيئة المتحدث الرسمي باسمها.