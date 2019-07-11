شكرا لقرائتكم خبر عن «الوزراء» يُعلن تعديل معهد دراسات وبحوث صناعة السكر إلى «كُلية» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

كشف الدكتور طارق الجمال رئيس جامعة أسيوط عن إصدار مجلس الوزراء في جلسته الأخيرة المنعقدة برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، موافقته بتعديل مسمى «معهد دراسات وبحوث تكنولوجيا السكر» بجامعة أسيوط ليصبح «كلية تكنولوجيا صناعة السكر والصناعات التكاملية».

Advertisements

وأوضح، أن تلك الموافقة تأتي في إطار المذكرة الصادرة من مجلس الجامعة إلى المجلس الأعلى للجامعات في هذا الشأن.

وأشار رئيس جامعة أسيوط إلى أن تغير مسمى المعهد يأتي في إطار نشاط الجامعة الدائم من دعم ورعاية لمعهد دراسات وبحوث صناعة السكر منذ إنشائه، وهو التخصص العلمي الذي تنفرد به جامعات أسيوط على مستوى الشرق الأوسط وضمن أربعة معاهد فقط متخصصة في ذلك المجال على مستوى العالم، وهو ما كان دافعاً لإدارة الجامعة لإصدار قرارها منذ نحو عامين بعدم قصر نشاطه على إجراء الدراسات العليا والأعمال البحثية فقط ولكن يمتد ليفتح مجاله التعليمي لاستقبال طلاب المرحلة الجامعية للدراسة بها، وذلك لإعداد أجيال متعاقبة قادرة على دعم صناعة السكر والمساهمة في تطويرها.

وأعرب الدكتور محمد عبدالوهاب عميد المعهد عن سعادته بتلك الخطوة والتي تًعد إضافة هامة في مسيرة تطوير عمل المعهد والتأكيد على دوره بعد إعلانه رسمياً كلية مثمرة ومنفردة في مجال تكنولوجيا صناعة السكر والصناعات التكاملية والتي تمتد الدراسة بها لمدة 4 سنوات جامعية تشمل دراسة عدد من العلوم المنعقدة والمرتبطة بصناعة السكر وصناعاته، والتي يتم الالتحاق به عن طريق التقدم بالخطوات والإجراءات المعتادة لمكتب التنسيق الخاص بطلاب الثانوية العامة كل عام.