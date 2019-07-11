شكرا لقرائتكم خبر عن «التضامن»: معسكرات ودورات تدريبية للشباب ضمن خطة «صيف 2019» (تفاصيل) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلنت وزارة التضامن الاجتماعي انطلاق فعاليات المعسكر الصيفي لشباب الأندية الاجتماعية والثقافية غدا الجمعة، تحت رعاية غادة والي وزيرة التضامن الاجتماعي، والتي تنظمها الإدارة العامة للأندية الاجتماعية والثقافية بالتنسيق مع المؤسسة القومية لتنمية الأسرة والمجتمع خلال الفترة الصيفية لعام 2019 بمدينة مرسى مطروح.

وتتضمن خطة أنشطة الإدارة هذا العام تنفيذ معسكرين بإجمالي عدد مائة شاب من الفئة العمرية من 18 إلى 25 سنة من 12 محافظة، وهم الوادي الجديد ومطروح والإسكندرية وقنا والغربية والبحيرة وكفر الشيخ وبني سويف والدقهلية والقليوبية وجنوب سيناء، وسينفذ المعسكر الأول خلال الفترة من 12 إلى 18 يوليو والمعسكر الثاني خلال الفترة من 18 إلى 24 يوليو 2019.

وتتضمن البرامج أيضا ورشة عمل تدريبية بقيادة مدربين متخصصين في تصنيع الجلود والأركيت من الهيئة العامة لقصور الثقافة ومحاضرات حول كيفية الحصول على قروض لتنفيذ مشروعات صغيرة وتسويق للمنتجات.

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كما تتضمن مجموعة من الأنشطة والفاعليات التي تساهم في خدمة المجتمع بما يعزز روح العمل الجماعي والمسؤولية الاجتماعية لدى المشاركين بالتعاون مع المؤسسات الخدمية في محافظة مطروح والتي سينفذ بها المعسكرين، بالإضافة إلى زيارة بعض مؤسسات الرعاية بالمحافظة التابعة لوزارة التضامن ومعرض لعرض منتجات الشباب.

وتهدف المعسكرات التي تنفذها الوزارة إلى تنمية مجموعة من المهارات الحياتية لدى المشاركين كالتواصل والعمل الجماعي واتخاذ القرار وتنمية الشعور بالانتماء للفريق وتتميز بالبرامج والأنشطة النوعية والتي تلامس احتياجات وميول الشباب في المجالات الاجتماعية والثقافية والعلمية والفنية والرياضية إلى جانب التدريب من خلال ورش العمل التخصصية والمحاضرات والجلسات الحوارية، واستضافة شخصيات شبابية وتنظيم زيارات للمعالم السياحية والحضارية والاقتصادية التي تزخر بها المحافظات المضيفة.

كما تتضمن المعسكرات أنشطة وأعمال تطوعية تخدم المجتمع بغرض تعزيز قيم العمل التطوعي لدى الشباب وتنمية روح المسؤولية المجتمعية لديهم من خلال كيفية إدارة الأزمة والعمل التطوعي وتعزيز قيم الريادة والإبداع وإرساء قواعد الحوار مع الشباب.

كما تشهد الإدارة العامة للأندية الاجتماعية تنفيذ المرحلة الثانية من خطة البرامج التدريبية للشباب أعضاء الأندية الاجتماعية والثقافية بتدريب 40 شاب وفتاه في مجال صيانة الكمبيوتر والمحمول والتي ستنظمها الإدارة بالتنسيق مع منظمة بلان إنترناشيونال، وذلك في محافظتي الجيزة والقليوبية.

وتخدم الأندية الاجتماعية والثقافية الفئة العمرية من 15-35 سنة ويبلغ عدد الأندية الاجتماعية 408 نادي على مستوى محافظات الجمهورية، وهي تعد أحد اليات عمل الوزارة مع فئة الشباب من منظور تمكيني بتقديم العديد من البرامج حيث تقوم الأندية بتنظيم المعسكرات والرحلات لمختلف محافظات الجمهورية وذلك لنشر الوعي والانتماء بين الشباب.