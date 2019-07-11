شكرا لقرائتكم خبر عن رسميًا.. «دعم مصر» يتقدم بمشروع قانون مجلس الشيوخ للبرلمان: يضم 240 عضوًا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تقدم النائب عبدالهادي القصبي، رئيس ائتلاف دعم مصر، الخميس، إلى مجلس النواب بمشروع قانون مجلس الشيوخ.

وقال «القصبي»، في تصريحات للمحررين البرلمانيين، عقب تقدمه بالمشروع، إن القانون المقدم من الأغلبية التزم بالنصوص الدستورية التي تضمنتها التعديلات الدستورية، بشكل متوازن، مضيفا: «مشروع القانون متوازن ويراعي الدستور بكل ضوابطه الخاصة بمجلس الشيوخ».

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وأشار إلى أن القانون ينص على تكوين المجلس من ٢٤٠ عضوًا يتم انتخاب ٨٠ نائب منهم بالقائمة، و٨٠ فردي، مع أحقية رئيس الجمهورية في تعيين ٨٠ نائبا.

وعلى صعيد آخر، أحال الدكتور على عبدالعال، رئيس مجلس النواب، مشروع قانون مقدم من النائب ممدوح مقلد و60 آخرين بتعديل أحكام قانون العمد والمشايخ رقم 58 لسنة 1978 إلى لجنة الدفاع والأمن القومى.

كما أحال «عبدالعال»، خلال الجلسة العامة، الخميس، مشروع قانون مقدم من النائب محمد زكى السويدى و60 آخرين بشأن المساهمة في مشروعات التنمية الاجتماعية وتنمية المهارات إلى لجنة مشتركة من لجنتى القوى العاملة والخطة والموازنة.