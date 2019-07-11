شكرا لقرائتكم خبر عن إيقاف ترخيص السيارات غير الملتزمة بـ«الجيزة» لمدة شهر والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

حذر اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، اليوم الخميس، سائقي سيارات السرفيس العاملة في نطاق المحافظة من رفض قبول ركاب أو تغيير خط السير المعتمد من قبل المحافظة أو تجزئة المسافة وخطوط السير أو تحصيل أجرة أعلى من التعريفات المحددة، مؤكدا على أن الحملات تتم يومياً على كافة المواقف بالأحياء والمراكز والمدن لضبط المخالفين.

وقال «راشد» إنه سيتم استيقاف سيارات السرفيس وسؤال المواطنين عن الأجرة التي تم دفعها للسائق، وفى حاله ثبوت المخالفة يتم التعامل الرادع مع السائق.

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وأكد محافظ الجيزة، على أنه تم توجيه جهاز السرفيس بإيقاف ترخيص السرفيس للسيارات غير الملتزمة لمدة شهر كإجراء أول، لافتا على سحب تراخيص السائقين غير الملتزمين وتحرير محضر واتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.

وأوضح المحافظ أنه تم الإعلان عن التعريفات الجديدة أمام المواطنين على نطاق واسع حيث تم الانتهاء من وضع لافتات (استيكر) على سيارات السرفيس مدون عليها التعريفة المحددة لكل خط سير وأرقام الشكاوى بالإضافة إلى تعليق لافتات بالمواقف الرسمية داخل المحافظة والبالغ عددها 35 موقفا مدونا عليها تعريفات الركوب لكل خطوط السير ورقم الشكاوى لاستقبال بلاغات المواطنين بشأن أي مخالفات من السائقين أو عدم التزامهم بالتعريفات المحددة.

وأعلنت المحافظة عن استقبال شكاوى أو بلاغات المواطنين من خلال الخطوط الساخنة وتضم الأرقام «15333، 16528» خط ساخن مجلس الوزراء و«19285» خط ساخن الإدارة العامة لمرور الجيزة و«35869193» المحافظة و114 خط ساخن المحافظة.