شكرا لقرائتكم خبر عن ختام مهرجان الدوره الرياضية الأولى لجامعات القناه وسيناء والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعرب الدكتور طارق راشد رحمي رئيس جامعه قناه السويس عن سعادته البالغة لنجاح الدوره الرياضية الأولى التي تجمع بين جامعات القناة (قناة السويس-بورسعيد- السويس) وسيناء.

وشكر رئيس الجامعه كل من ساهم في إنجاح فعاليات الدوره والتي امتدت على مدار ثلاثه أيام فاز خلالها جميع الطلاب صداقات يسودها روح الود والمحبة، مؤكدا على حرص جامعه قناه السويس على أن يشاهد جميع الطلاب المشروعات العملاقه التي تقام على قناه السويس الجديده من أنفاق والإسماعيليه الجديده ومزارع الاستزراع السمكي، ليشعر كل طالب مصري بحجم الإنجازات الكبرى التي تجعل من المنطقه محط أنظار العالم لوجود المنطقه الاقتصادية، والتي ترعاها القياده السياسيه تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي، ونعقد عليها الكثير من الآمال باتاحه فرص عمل لطلابنا من كافه انحاء مصر.

جاء ذلك خلال حفل توزيع جوائز الفائزين في الدوره الرياضية الأولى لجامعات القناه وسيناء بالتعاون مع الاتحاد الرياضي للجامعات المصرية، بحضور الدكتور هشام الجيوشي سكرتير الاتحاد، والدكتور ماجد العزازي عميد كليه التربيه الرياضية، والدكتور محمد غنيم منسق عام الأنشطة الطلابية، والدكتور أحمد كمال مستشار اللجنه الرياضية، واللواء عماد جودة مدير الأمن الجامعي.

كما شكر الدكتور طارق راشد رحمي رؤساء الجامعات المشاركة على تلبية الدعوة واللجنة المنظمة للدورة، متمنيا مزيد من النجاحات للجامعة في تنظيم مثل هذة الدورات التي تجمع بين طلاب الجامعات المصرية المختلفة في دعوة للصداقة والمحبة.

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هذا وتم عرض فيديو بإخراج متميز من طلاب جامعه قناه السويس عرض جميع فعاليات الدورة التي تضمنت ٢٤ ساعة من المنافسات بين ٢٣٢ طالب وطالبة من ٤ جامعات تنافسوا في ٤ لعبات جماعية كرة قدم خماسي، يد،طائرة، سلة.

بدأت فعاليات التكريم بدرع مقدم للدكتور طارق راشد رحمي من جامعة سيناء ثم توزيع الكؤوس والميداليات على الطلاب المشاركين .

حصل على المركز الأول في كرة اليد طلبة جامعة قناة السويس، والمركز الثاني جامعة بورسعيد، وفي كرة السلة طالبات فازت بالمركز الأول جامعة قناة السويس والمركز الثاني جامعة بورسعيد، وفي كرة السلة طلبة المركز الأول قناة السويس والمركز الثاني بورسعيد والثالث جامعة السويس.

أما في منافسات الكرة الطائرة طالبات حصلت على المركز الأول جامعة قناة السويس والمركز الثاني جامعة بورسعيد والثالث جامعة السويس، كما فازت جامعة قناة السويس بالمركز الأول بالكرة الطائرة طلبة والثاني جامعة سيناء والمركز الثالث جامعة السويس، وفي كرة القدم طالبات فازت جامعة بورسعيد بالمركز الأول وجامعة قناة السويس بالمركز الثاني.

وحصلت جامعة بورسعيد على المركز الأول في كرة القدم طلبة والمركز الثانى جامعة قناة السويس والثالث جامعة سيناء.

وجاء الحفل بتنظيم للإدارة العامة لرعاية الشباب تحت إشراف عبدالله عامر مدير عام الإداره العامة لرعايه الشباب، وعادل القاضي مدير إدارة النشاط الرياضي ورئيس اللجنة الإدارية أحمد عبدالحميد سرواج.