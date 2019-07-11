شكرا لقرائتكم خبر عن زيادة أسعار السجائر المحلية.. حقيقة أم شائعة؟ والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

نفى المركز الإعلامى لمجلس الوزراء ما تردد ونُشر في بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الإجتماعي عن زيادة أسعار السجائر المحلية نتيجة تحريك أسعار الوقود.

وقال المركز الإعلامي لمجلس الوزراء «إنه قام بالتواصل مع وزارة المالية، التي نفت تلك الأنباء تماماً»، مُؤكدةً أنه لا توجد أي زيادات جديدة سواء في أسعار السجائر المحلية أو منتجات التبغ المستوردة التي تدخل في عملية صناعتها، وأن أسعارها الحالية كما هي تماماً ولم تشهد أي تغيير بعد تحريك أسعار الوقود، وأن كل ما يتردد من أنباء في هذا الشأن شائعات تستهدف إثارة البلبلة بين المواطنين».

وفي النهاية، ناشدت الوزارة وسائل الإعلام المختلفة ضرورة توخي الدقة قبل نشر مثل هذه الشائعات، والتي تؤدى إلى بلبلة الرأي العام وإثارة غضب المواطنين، وفي حالة وجود أي شكاوى يمكن الإرسال على البريد الإلكتروني الخاص بالوزارة ([email protected]) أو الاتصال على الخط الساخن لها (16408).