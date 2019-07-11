فيديو.. مقتل 3 فى تفجير انتحارى استهدف قيادات القوات الخاصة الليبية ببنغازى

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكدت مصادر طبية ليبية لـ"الخليج 365" سقوط ثلاثة قتلى وعدد من الجرحى فى تفجير انتحارى بسيارة مفخخة فى مقبرة الهوارى خلال تشييع جنازة اللواء خليفة المسمارى القائد السابق للقوات الخاصة الليبية. وتداول نشطاء ليبيون عبر مواقع التواصل الاجتماعى مقطع فيديو للتفجير الإرهابى الذى تم بسيارة مفخخة حاولت استهداف قيادات القوات الخاصة الليبية خلال تشييع الجنازة. Advertisements كانت مصادر إعلام ليبية قد أكدت وقوع انفجار فى مقبرة الهوارى بمدينة بنغازى شرقى البلاد، وذلك بالتزامن مع تشييع جثمان اللواء خليفة المسمارى قائد قوات الصاعقة الخاصة الليبية السابق. وقالت مصادر ليبية لـ"الخليج 365" أن تفجير بسيارة مفخخة استهدف قيادات فى القوات الخاصة الليبية فى مدينة بنغازى، مشيرة إلى نجاة قيادات فى قوات الصاعقة من التفجير الإنتحارى.

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