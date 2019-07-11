شكرا لقرائتكم خبر عن حرق شباشب مدون عليها "الشهادتان" بإسرائيل.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - "لأنتم أشد رهبة فى صدورهم من الله"، تلك الآية كانت كافية لاستنتاج الفيديو التالى الذى نشرته "روسيا اليوم"، فبعض أهل الكتاب يخافون من المسلمين أكثر من خوفهم من الله سبحانه وتعالى.

وأظهر الفيديو حرق شباشب مدون عليها عبارة "لا إله إلا الله محمد رسول الله"، فى مدينة يافا بأرض فلسطين المحتلة، حيث انتشرت تلك الشباشب فى بعض المحلات، وهو ما دفع الشباب الفلسطينى إلى شراءها والتخلص منها عن طريق حرقها أمام المحال التى تبيعها.