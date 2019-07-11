شكرا لقرائتكم خبر عن انفجار سيارة مفخخة خلال تشييع جنازة قائد قوات الصاعقة الليبية السابق ببنغازى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكدت مصادر ليبية وقوع انفجار فى مقبرة الهوارى بمدينة بنغازى شرقى البلاد، وذلك بالتزامن مع تشييع جثمان اللواء خليفة المسمارى قائد قوات الصاعقة الخاصة الليبية السابق. Advertisements وقالت مصادر ليبية لـ"الخليج 365" أن تفجير بسيارة مفخخة استهدف قيادات فى القوات الخاصة الليبية فى مدينة بنغازى، مشيرة إلى نجاة قيادات فى قوات الصاعقة من التفجير الإنتحارى.

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