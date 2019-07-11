شكرا لقرائتكم خبر عن "التأمين الصحى الشامل": خصم اشتراكات المنتفعين بالمنظومة من مرتب يوليو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قالت منظومة التأمين الصحى الشامل الجديدة، إن قيمة اشتراكات المنتفعين بالتأمين الصحى الشامل، سيتم خصمه من مرتبات المواطنين بمحافظة بورسعيد، اعتبارًا من مرتب يوليو الجارى.

ويسير التشغيل التجريبى للمنظومة الجديدة، بخطى ثابتة، وسط وعى من المواطنين بأهمية الإشتراك بالمنظومة الجديدة الذى بدأ واضحًا فى إقبالهم على التسجيل بالوحدات الصحية التى يصل عددها 20 وحدة من أصل 35 وحدة .

ويشار إلى أن منظومة التأمين الصحى الشامل الجديدة تم إطلاقها ببورسعيد الأول من يوليو الجارى، وتستمر تجريبيا لمدة شهرين فى 20 وحدة صحية و7 مستشفيات، ومن مميزات التأمين الصحى الشامل تتضمن حرية المؤمن عليه فى اختيار مقدمى الخدمة، وتتحمل الدولة تكاليف الخدمات الوقائية وتنظيم الأسرة والطوارئ، كما تقدم خدمة طبية ذات جودة عالية لجميع فئات المجتمع دون تمييز، كما يعد نظاما تكافليا اجتماعيا بمشاركة جميع أفراد المجتمع وتتكفل الدولة بغير القادرين، كما يساهم فى تقليل الإنفاق الشخصى على الخدمات الصحية وتسعير الخدمات الطبية بطريقة عادلة.

جدير بالذكر، أن منظومة التأمين الصحى الشامل الجديدة، هدفها تحقيق تغطية صحية شاملة لكل المصريين، وتؤمن علاجك وعلاج أسرتك من عمليات ورعاية وأدوية، بالإضافة إلى تحسين الخدمات الطبية المقدمة مع ضمان التوزيع العادل والمساواة بين المواطنين، كما تهدف إلى التغطية الصحية الشاملة لجميع المصريين، وتضمن الكفاءة والاستمرارية فى المنظومة الجديدة.