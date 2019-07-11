شكرا لقرائتكم خبر عن التعليم العالى تنفى شائعة خفض تنسيق القبول بـ"الطب" لمواجهة أزمة عجز الأطباء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف المركز الإعلامى لمجلس الوزراء، إنه فى ضوء ما تردد من أنباء حول خفض وزارة التعليم العالى والبحث العلمى تنسيق القبول بكليات الطب إلى حد غير مسبوق ليصل إلى75%، وذلك لمواجهة أزمة عجز الأطباء بالتزامن مع بدء تطبيق منظومة التأمين الصحى الجديدة، تواصل المركز مع وزارة التعليم العالى والبحث العلمى، التى نفت تلك الأنباء بشكل قاطع، مُؤكدةً أنه لا صحة على الإطلاق بشأن خفض تنسيق القبول بكليات الطب إلى 75% لمواجهة أزمة عجز الأطباء، وأن إجراءات تنسيق القبول بالجامعات المصرية للعام الجامعى الجديد 2019/ 2020 كما هى ولم يطرأ عليها تغيير حتى الآن سواء بالنسبة لكليات الطب أو غيرها، وأن كل ما يتردد فى هذا الشأن مجرد شائعات تستهدف إثارة البلبلة وغضب الطلاب وأولياء الأمور.

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وأشارت الوزارة إلى أنها تقوم حالياً بالعمل مع وزارة الصحة على تنفيذ «الاستراتيجية القومية المقترحة لمجابهة نقص الأطباء»، وذلك تنفيذاً لتوجيهات السيد رئيس الجمهورية في هذا الشأن، لافتةً إلى أن الاستراتيجية الجديدة ترتكز على عدة محاور, أهمها العمل على توفير مستشفيات تعليمية لكليات الطب الجديدة، من خلال التعاون مع المستشفيات التابعة لوزارة الصحة، بالإضافة إلى توفير عوامل جاذبة لاستيفاء القوى البشرية الحالية من الأطباء، وذلك من خلال تقديم حزمة إصلاحية متكاملة تشمل الجانب المادي، وتحسين بيئة العمل، والدراسات العليا، فضلاً عن إعادة توزيع كثافة القوى البشرية بالشكل العادل، لضمان تقديم الخدمات الصحية، مع الوضع فى الاعتبار المميزات الإضافية للأطباء فى المناطق النائية والحدودية.