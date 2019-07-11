إسبانيا تشيد بالوضع الأمنى فى شرم الشيخ وتعدل توصيات السفر إليها

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت الحكومة الإسبانية تعديل توصيات السفر إلى مدينة شرم الشيخ، مؤكدة أن الوضع الأمنى بها مماثلا لمدن أخرى بما فى ذلك الأقصر وأسوان وغيرها من المناطق السياحية.
وقررت وزارة الخارجية الإسبانية، اليوم الخميس، عقب زيارة قام بها وفد من سفارة إسبانيا بالقاهرة، إلى محافظة جنوب سيناء، تعديل توصيات السفر إلى شرم الشيخ، قائلة إن الوضع الأمنى بها مماثلا لمدن أخرى مثل القاهرة، الإسكندرية والأقصر وأسوان أو المراكز السياحية على الساحل الأفريقى للبحر الأحمر.
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