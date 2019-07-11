شكرا لقرائتكم خبر عن السيسى يلبي دعوة شاب بحضور حفل زفافه ويشهد على عقد القران (صور) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار فاجأ الرئيس عبدالفتاح السيسى، رئيس الجمهورية، أحد شباب البرنامج الرئاسى بحضور حفل زفافه تلبية لرغبته وعروسه في حضور الرئيس حفل زفافهما. Advertisements وقام الرئيس السيسي بالتوقيع على عقد القران كشاهد أول، ليكون ذكرى للعروسين طوال حياتهما الزوجية.

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