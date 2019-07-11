شكرا لقرائتكم خبر عن حقيقة استبعاد بعض أصحاب المعاشات في قانون التأمينات الاجتماعية الجديد والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

نفى المركز الإعلامى لمجلس الوزراء، ما تردد في بعض وسائل الإعلام والمواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الإجتماعي أنباء حول استبعاد الحكومة بعض فئات أصحاب المعاشات في مشروع قانون «إصلاح نظام التأمينات الاجتماعية والمعاشات» الجديد.

وقال المركز إنه تواصل مع وزارة التضامن الإجتماعي، والتي نفت تلك الأنباء تماماً، مُؤكدًة أنه لا صحة لإستبعاد أي فئة من فئات أصحاب المعاشات في مشروع قانون «إصلاح نظام التأمينات الاجتماعية والمعاشات» الجديد، وأن الدولة مستمرة في الوفاء بإلتزاماتها تجاه جميع أصحاب المعاشات، مُوضحةً أن الهدف من القانون هو إصلاح نظام التأمين الإجتماعي دون المساس بحقوق أصحاب المعاشات، وأن كل ما أُثير حول هذا الشأن ماهو إلا شائعات لا أساس لها من الصحة تستهدف إثارة غضب أصحاب المعاشات.

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وأكدت الوزارة على حرص الحكومة التام واستمرارها في دعم أصحاب المعاشات على مدار السنوات الماضية، لافتةً إلى أن قيمة المعاشات خلال العام المالي 2018/2019 بلغت 176 مليار جنيه لعدد9.7 مليون صاحب معاش ومستفيد، مقارنة بـ 54.8 مليار جنيه خلال العام المالي 2010/2011 لعدد 8.133 مليون مستفيد.

وفي السياق ذاته، أوضحت الوزارة أن فلسفة مشروع قانون التأمينات الجديد ترتكز على الإستمرار في نظام المزايا المحددة، والمحافظة على الحقوق المكتسبة وفقاً للقوانين الحالية للتأمينات الإجتماعية، مع إنشاء مجلس أمناء لإستثمار أموال التأمين الإجتماعي، وكذا إنشاء صندوق للإستثمار العقاري، مع دمج أجر الإشتراك التأميني الأساسي والمتغير في الأجر الشامل، وهو ما سينعكس بشكل إيجابي على الأجر الذي يحسب على أساسه المعاش.

وفي النهاية، ناشدت الوزارة جميع المواطنين عدم الإنسياق وراء تلك الشائعات المغرضة، أو الأنباء المضللة التي تستهدف إثارة البلبلة في أوساط الرأي العام، مع أهمية الرجوع إلى الوزارة في حالة وجود أي استفسار أو شكوى من خلال الإتصال على رقم الوزارة (16439).