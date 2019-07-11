شكرا لقرائتكم خبر عن 4 نقابات عمالية تطالب الرئيس بالتدخل العاجل بشأن العلاوة والحافز ومنظومة الأجور والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

بعثت 4 نقابات عمالية عامة، اليوم الخميس، بمذكرة إلى الرئيس عبدالفتاح السيسي تطالبه فيها بالتدخل العاجل لإنقاذ عمال من القطاعين العام والأعمال العام من الإحباط واليأس الذي أصابهم بعد أن أقر مجلس النواب القانون رقم 76 لسنة 2019، والذي بموجبه حرموا من العلاوة الخاصة بمقدار 10%، والحافز المقطوع والذي قدر بـ150 جنيها، فضلا عن أنه قد صدر عن مجلس الوزراء قرار بتحديد الحد الأدني للموظفين والعاملين بالدولة إعتبارا من 1-7-2019، دون أن يشمل العاملين بقطاع الأعمال العام والقطاع العام.

صرح بذلك اليوم الخميس عبدالفتاح إبراهيم رئيس النقابة العامة للغزل والنسيج، موضحا أن النقابات الأربعة التي وقعت على المذكرة هي «الغزل والنسيج»، و«البناء والأخشاب» برئاسة عبدالمنعم الجمل، و«الصناعات المعدنية والهندسية» برئاسة المهندس خالد الفقي، و«الكيماويات» برئاسة الكيمائي عماد حمدي.

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وقال «إبراهيم» إن الرئيس السيسي أصدر تعليمات وتكليفات للحكومة بإصدار حزمة من الإصلاحات في هيكل الأجور وغيرها لتخفيف المعاناة على المواطنيين وهو ما لم تلتزم به الحكومة.

وأكد أن «المذكرة» تشمل مجموعة من المطالب، منها صرف علاوة التضخم «العلاوة الخاصة- الحافز المقطوع» للعاملين بقطاع الأعمال العام والقطاع العام أسوة لما تم صرفه للعاملين المدنيين بالدولة، وشمول قرار رئيس مجلس الوزراء بشأن تحديد الحد الأدنى للأجور العاملين بقطاع الأعمال العام والعام، والتوجيه لوزير القوى العاملة بصفته رئيس المجلس الأعلى للحوار الإجتماعي بدعوة أطراف العمل الثلاثة «حكومة وأصحاب أعمال وعمال» للنظر في تطبيق حزمة الاصلاحات في هياكل الأجور على العاملين بالقطاع الخاص أسوة بما تم تطبيقه على العاملين بأجهزة الدولة المختلفة.

يذكر أن المذكرة الموجهة إلى الرئيس أشارت أيضا أن العمال هم حماة الجبهة الداخلية لمصر، وأن فاتورة الإصلاح الإقتصادي يتحملها الجميع دون استثناء.