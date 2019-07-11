شكرا لقرائتكم خبر عن «الصحة»: تقديم خدمات تنظيم الأسرة لـ10 ملايين سيدة خلال 6 أشهر والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلنت وزارة الصحة والسكان، عن تقديم خدمات تنظيم الأسرة لــ10 ملايين و19 ألف و792 منتفعة «جديدة ومترددة»، خلال النصف الأول من العام الجاري، يأتي هذا ضمن خطة الوزارة لتحقيق أهداف البرنامج القومي لتنظيم الأسرة لخفض معدلات الزيادة السكانية وبما ينعكس على زيادة معدلات الاستخدام لوسائل تنظيم الأسرة وخفض معدلات الإنجاب.

وأوضحت الوزرة أنه تم تقديم خدمات تنظيم الأسرة بالوحدات الحكومية لـ9 ملايين و357 ألف و629 منتفعة منهم مليون و292 ألف و755 منتفعة جدد، بالإضافة إلى 451 ألفا و163 منتفعة منهم 105 آلاف و647 منتفعة جدد بـ19 محافظة تم اختيارهن بناءً على الأولويات وطبقاً للمؤشرات الديموجرافية في هذا الشأن، وذلك ضمن مبادرة «أيامنا أحلى» تحت شعار «حقك تنظمي»، ولـ184 ألف منتفعة منهن 41 ألف منتفعة جدد من خلال 11 زيارة بالعيادات المتنقلة للمناطق المحرومة من الخدمات الصحية والنائية، و27 ألف منتفعة منهن 7 آلاف منتفعة جديدة من خلال 175 قافلة صحة إنجابية لنشر خدمات تنظيم الأسرة والصحة الإنجابية بالمناطق النائية.

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وأضافت الوزارة أنه تم توفير 3 ملايين حقنة أحادية الهرمون، و5 ملايين شريط حبوب مركبة، و5 ملايين شريط حبوب أحادية الهرمون، و2 مليون واقٍ ذكري بأماكن تقديم الخدمة، بالإضافة إلى توريد 75 ألف كبسولة تحت الجلد بالتعاون مع صندوق الأمم المتحدة، لافتة إلى أنه تم دراسة احتياجات مخازن وسائل تنظيم الأسرة على مستوى الجمهورية وتجهيز 13 محافظة كمرحلة أولى ثم استكمال التجهيزات اللازمة لتطوير مخازن وسائل تنظيم الأسرة بباقي محافظات الجمهورية، بدعم من صندوق الأمم المتحدة، وذلك حرصاً من قطاع السكان وتنظيم الأسرة على ضمان جودة الوسائل المنصرفة للمنتفعات، كما تم تطوير نوادي المرأة بـ9 محافظات.

ومن جانبها، أشارت الدكتورة سحر السنباطي، رئيس قطاع السكان وتنظيم الأسرة، إلى تنظيم دورات تدريبية متنوعة للأطباء والممرضات على تقديم خدمات تنظيم الأسرة وهي: المشورة، وتنظيم الأسرة بعد الولادة، والإجهاض، وكيفية الفحص بجهاز الموجات فوق الصوتية، وكذلك تدريب الأطباء الأخصائيين على تركيب اللولب بعد الولادة القيصرية في مستشفيات شبرا والمنيرة ومنشية البكري وأم المصريين العام وبولاق الدكرور العام وإمبابة العام بمحافظتي القاهرة والجيزة، بالإضافة إلى عقد دورات تدريبية لتدريب الصيادلة على نظم التخزين، وضبط أشهر الكفاية، وعمل الطلبيات.

ولفتت إلى أنه تم تدريب المدربين على الترويج لخدمات تنظيم الأسرة بعد الولادة وأثناء زيارات النفاس، وكذلك لمديري تنظيم الأسرة ومشرفات الرائدات والمشرفات المساعدات بالمحافظات، وللرائدات الريفيات على «زيارات النفاس»، وللمثقفات السكانيات على البرنامج المطور للرائدات الريفيات، بالإضافة إلى التدريب على الدليل القومي لتقينات وسائل تنظيم الأسرة بعد تحديثه طبقاً لأحدث معايير منظمة الصحة العالمية، وذلك بهدف رفع كفاءة مقدمي الخدمة الطبية، وإيماناً من وزارة الصحة والسكان بحق المنتفعات في الحصول على خدمة آمنة وذات جودة تضمن السلامة لجميع السيدات المصريات، مشيرة إلى أنه جاري عقد العديد من الدورات التدريبية للأطقم الطبية في العديد من المحافظات.

وأضافت «السنباطي» أنه تم تنفيذ 179 ألفا و280 ندوة تثقيفية على مستوى محافظات الجمهورية لنشر الوعي عن تنظيم الأسرة والممارسات الضارة مثل: (الختان، والزواج المبكر، والحمل المتكرر والمتقارب، الفحص الذاتي للثدي)، بالإضافة إلى تنفيذ 1300 زيارة بمعرفة مشرفات النوادي بالمديريات والإدارات الصحية، مشيرة إلى أنه تم تنفيذ العديد من ورش العمل عن تقدير احتياجات وسائل تنظيم الأسرة وتحديث دليل العقود والمشتريات والدليل المرجعي لسلسلة الإمداد بوسائل تنظيم الأسرة لفريق الإشراف المركزي بالقطاع ولفرق الإشراف بجميع المحافظات والمرحلة الثانية والثالثة من إدخال وسيلة جديدة بجانب التعرف على قانون المناقصات للعاملين بالقطاع، وإمداد الجمعيات الأهلية باحتياجاتها من المواد الإعلامية بالتنسيق بين المديريات والإدارات الصحية بالمحافظات.