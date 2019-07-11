شكرا لقرائتكم خبر عن «النواب» يوافق على مد حالة الطوارئ لمدة 3 أشهر والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

وافق مجلس النواب، الخميس، على قرار رئيس الجمهورية بمد إعلان حالة الطوارئ في عموم البلاد لثلاثة أشهر تبدأ من الخميس الموافق 25 يوليو الجارى.

وقال الدكتور على عبدالعال، رئيس المجلس خلال الجلسة العامة، اليوم، إنه ورد إلى المجلس في تاريخ 4 يوليو الجارى قرار رئيس الجمهورية رقم 317 لسنة 2019 بمد إعلان حالة الطوارئ في عموم البلاد نظرا للظروف الأمنية الخطيرة التي تمر بها البلاد وذلك بعد أخذ رأى مجلس الوزراء.

وينص القرار على أن «تتولى القوات المسلحة وهيئة الشرطة إتخاذ ما يلزم لمواجهة الإرهاب وتمويله وحفظ الأمن وحماية الممتلكات العامة والخاصة وحفظ أرواح المواطنين، ويفوض رئيس مجلس الوزراء في اختصاصات رئيس الجمهورية وفقا لقانون رقم 162 لسنة 1985 بشأن حالة الطوارئ، ويعاقب بالسجن كل من يخالف الأوامر الصادرة من رئيس الجمهورية في التطيبق لقانون رقم 162 لسنة 1985 المشار إليه».