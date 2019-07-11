شكرا لقرائتكم خبر عن «القوي العاملة»: مصري يحصل علي 2.2 مليون جنيه مستحقاته لدي شركة باليونان والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن وزير القوى العاملة محمد سعفان، أن مكتب التمثيل العمالى التابع للوزارة بالسفارة المصرية بأثينا- اليونان، نجح في متابعة شكوي المواطن المصري «هـ. ح. ح. ح» حتي صدور حكم المحكمة الدستورية العليا باليونان لصالحه، بحصوله على مستحقاته لدي إحدى الشركات وبلغت 96 ألف يورو، بالإضافة إلى تعويضاً ليصل الإجمالي إلى 128 ألف يورو، والصافي بعد خصم مصاريف المحاماة 115 ألفاً و683 يورو، أي ما يعادل حوالى 2 مليون و197 ألفاً و958 جنيهاً مصرياً.

وأوضح هيثم سعد الدين، المتحدث الرسمى والمستشار الإعلامى لوزارة القوى العاملة، أن الوزير كان قد كلف المستشار العمالي بأثينا أشرف فؤاد، بدعم ومساعدة المواطن المصري«هـ. ح. ح. ح»، في شكواه ضد الشركة التي يقوم عن طريقها بأعمال المعمار المتكامل، حيث أنه يعمل مقاول معمار وتعرض إلى عدم حصوله على باقي حسابه لدي الشركة بعد الإنتهاء من الأعمال، وذلك في إطار الحفاظ على حقوق العمالة المصرية في الخارج.

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وأضاف أن مكتب التمثيل العمالي باليونان، تابع الشكوى، والإجتماع مع صاحب الشركة لإنهائها ودياً، وذلك بحساب الأمتار التي تم تنفيذها والتي وصلت قيمتها إلى 96 ألف يورو تمهيداً لتصفية الحسابات، ولكن رفض صاحب الشركة السداد وحل المشكلة ودياً.

وأضاف المستشار العمالي، أنه نظراً لهذا الإختلاف بين الطرفين تم تكليف محامى للقيام برفع قضية لتصفيته هذا الخلاف الذي بدأ في ديسمبر 2018.

وقد تداولت القضية حتي تم الفصل فيها، وحكمت الدستورية العليا بأثينا بالحجز على الشركة ودفع مبلغ 96 ألف يورو، مع التعويض ليصل المبلغ 128 ألف يورو، وقد استلم المواطن المصري مبلغ 115 ألفاً و682 يورو على 3 دفعات: الأولي 45 ألفاً و775 يورو، والثاني 12 ألفاً و66 يورو، والثالثة 57 ألفاً و841 يورو، وذلك بعد خصم مصاريف المحاماة، ليصل المبلغ الإجمالي ما يعادل حوالى 2 مليون و197 ألفاً و958 جنيهاً مصرياً.