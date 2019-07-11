شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ الشرقية يستجيب لمطالب 4 فتيات شقيقات من ذوي الاحتياجات الخاصة (تفاصيل) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

استقبل الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية بمكتبه بالديوان العام الشقيق الأكبر لـ4 فتيات شقيقات من قرية السلامون التابعة لمركز ههيا يمارسن حياتهن بمشقة وعناء، وذلك لمعاناتهن من ضمور في العضلات وإعاقة في الحركات الأربعة، بسبب خلل في الجينات الوراثية.

وقام المحافظ بتسليم مبلغ 2000 جنيه كمساعدة عاجلة للأسرة وعدد 3 كراسي متحركة لتساعد الشقيقات على الحركة ورفع المعاناة عنهم.

Advertisements

كما أمر محافظ الشرقية بسرعة الانتهاء من كافة الإجراءات اللازمة لترخيص سيارة ذات إمكانيات خاصة لتساعدهم على الانتقال بسهولة، وذلك تيسيراً عليهم وعلي أسرتهم، كما وجه المحافظ بسرعة توفير رعاية صحية وعلاجية مناسبة لحالتهم الصحية، وذلك بأقرب وحدة صحية لمحل إقامتهم.

ومن جانبه أعرب شقيق الفتيات عن سعادته البالغة لاستقبال محافظ الشرقية وسرعة الاستجابة لمطالب شقيقاته مما يساعدهم على سهولة الانتقال وتلقي العلاج اللازم لهن لمساعدتهم على الحياة.

وأكد المحافظ على ضرورة تكاتف كافة الجهود للاهتمام بالمواطنين وبحث مشاكلهم ومساعدتهم على حلها وتوفير حياة كريمة لهم ورفع المعاناة عن كاهلهم.