شكرا لقرائتكم خبر عن إسبانيا تُعدل إيجابيًا إرشادات السفر إلى مدينة شرم الشيخ والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قررت وزارة الخارجية الإسبانية، عقب زيارة قام بها وفد من سفارة إسبانيا بالقاهرة إلى محافظة جنوب سيناء، تعديل إرشادات السفر إلى مدينة شرم الشيخ.

وذكرت سفارة إسبانيا، في بيان صحفى اليوم الخميس، أن وزارة الخارجية الإسبانية اعتبرت أن الوضع الأمني بشرم الشيخ مماثل لمدن أخرى مثل القاهرة والإسكندرية والأقصر وأسوان، أو المراكز السياحية على الساحل الأفريقي للبحر الأحمر.