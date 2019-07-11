شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الأركان يتفقد إجراءات مكتب تنسيق القبول بالكليات والمعاهد العسكرية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تفقد الفريق محمد فريد، رئيس أركان حرب القوات المسلحة، وعدد من قادة القوات المسلحة، إجراءات إستعداد مكتب تنسيق القبول بالكليات والمعاهد العسكرية، لمتابعة سير عملية إستقبال الطلبة، وتوفير كافة الإمكانيات لإنتقاء أفضل العناصر المؤهلة علمياً للإلتحاق بالقوات المسلحة، والعمل كضباط مقاتلين يحملون راية الدفاع عن الوطن.

وتابع رئيس الأركان، مراحل تسجيل البيانات معرباً عن سعادته بالإقبال الكثيف لشباب مصر، وحرصهم على نيل شرف الدفاع عن تراب مصر، مؤكداً حرص القيادة العامة للقوات المسلحة على وضع شروط دقيقة لإنتقاء نخبة من خيرة الشباب، للإلتحاق بالكليات والمعاهد العسكرية.

وناقش الفريق محمد فريد، عدد من الطلبة المتقدمين في مختلف الموضوعات، مشدداً على أن يكون لدى جميع المتقدمين القناعة التامة بأن القوات المسلحة تنتقى رجالها من بين كافة أبناء الوطن بكل حيادية، وأن الأفضلية تكون للعناصر القادرة على إجتياز اختبارات اللياقة البدنية والطبية وفقاً للمعايير المحددة.