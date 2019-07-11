شكرا لقرائتكم خبر عن بالأسماء.. نتيجة الطلاب المقبولين بالمدارس المصرية اليابانية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، الخميس، نتيجة الطلاب المقبولين بالمدارس المصرية اليابانية، للعام الدراسي الجديد 2019/2020، الذين تقدموا للالتحاق بـ40 مدرسة في 23 محافظة، وذلك عبر الموقع الرسمي للوزارة والصفحة الرسمية للمدارس اليابانية. وللاطلاع على الأسماء: قوائم المقبولين

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