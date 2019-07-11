11 واقعة تقود الأمن العام لضبط عصابة سرقة الدراجات النارية بالمنيا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

ألقى قطاع الأمن العام، بالتنسيق مع أجهزة الأمن بالمنيا القبض على عناصر تشكيل عصابي تخصص في سرقة الدراجات النارية.

أكدت معلومات وتحريات وحدة مباحث مركز شرطة ملوي بمديرية أمن المنيا، تكوين عنصرين إجراميين، مقيمين ببندر ملوي وسبق اتهامهما في 24 قضية، تشكيلًا عصابيًا تخصص في ارتكاب وقائع سرقة الدراجات النارية من الطريق العام والتصرف فيها بالبيع لدى عملائهما "4 عاطلين" مقيمين بدائرة مركز شرطة ديرمواس، مُتخذين من دائرة القسم والمراكز المجاورة مسرحًا لمزاولة نشاطهما الإجرامي، وارتكاب 11 واقعة سرقة دراجة نارية.

عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط المتهمين المشار إليهما عدا أحدهم، وبمواجهتهم اعترفوا بما أكدته التحريات، وتم ضبط المسروقات، وباستدعاء المجني عليهم تعرفوا عليها، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، وجار تكثيف الجهود لضبط المتهم الهارب.