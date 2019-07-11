صور| رئيس "قضايا الدولة" يهنئ المستشار "عصر" بتوليه رئاسة النقض

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمود السعيد:
استقبل المستشار عبد الله أمين محمود عصر رئيس محكمة النقض، رئيس مجلس القضاء الأعلى، صباح اليوم الخميس، بمكتبه بدار القضاء العالي المستشار حسين عبده خليل رئيس هيئة قضايا الدولة ولفيف من قيادات الهيئة.
وقدم رئيس هيئة قضايا الدولة التهنئة لرئيس النقض الجديد بمناسبة اختياره من رئيس الجمهورية لتولي المنصب.
وصرح المستشار سامح سيد، نائب رئيس الهيئة المتحدث الرسمي باسمها، أن رئيس الهيئة أعرب عن تمنيه لرئيس مجلس القضاء الأعلى بالسداد والتوفيق في إعلاء شأن القضاة والقضاء.
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