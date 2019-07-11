وفد من أعضاء "القومي للمرأة" يزور نزيلات سجن النساء بالقناطر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد الصاوي:

استقبل قطاع السجون بوزارة الداخلية، وفد من أعضاء المجلس القومي للمرأة، لزيارة نزيلات سجن النساء بالقناطر بحضور ضباط من قطاع حقوق الإنسان.

التقى أعضاء الوفد خلال الزيارة بعدد من النزيلات، وقدم لهن النصح والمشورة في مجال العناية الصحية بالمرأة، واضطلاع الوفد على أوجه الرعاية المختلفة التي يوفرها القطاع للنزيلات لاسيما أوجه الرعاية الصحية.

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وقدم أعضاء الوفد في نهاية الزيارة الشكر لوزارة الداخلية لإتاحة الفرصة لتنظيم تلك الزيارة، وبالاهتمام الذي توليه لأوضاع المرأة داخل السجون ومراعاة الأبعاد الاجتماعية والإنسانية والصحية، واتخاذ كافة الإجراءات التي من شأنها إعادة تأهيلهن للخروج إلى المجتمع مواطنات صالحات.

يأتي ذلك استمرارا لنهج وزارة الداخلية بتطبيق أساليب السياسة العقابية الحديثة وتطويرها بما يضمن تفعيل أحكام القانون وتحقيق غايته ويحفظ للإنسان المسجون كرامته، كما يتخذ من التأهيل والرعاية المقدمة في كافة المجالات سبيلاً للإصلاح.