بزعم توظيفهم.. ضبط شخصين جمعا أموال الشباب بسوهاج

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

نجحت مباحث الأموال العامة، في ضبط شخصين بسوهاج لنصبهما على المواطنين والاستيلاء على أموالهم، بزعم توفير فرص عمل لهم خارج البلاد .

تلقى فرع الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة بجنوب الصعيد بلاغاً من "6 أشخاص - مقيمين بمحافظة سوهاج" بقيام سائق بالاستيلاء منهم على مبالغ مالية بلغ إجماليها 414.500 جنية مقابل تدبير عقود عمل لهم ولذويهم بإحدى الدول العربية ، إلا أنه لم يلتزم بذلك ورفض رد المبالغ المالية المستولى عليها.

وبإجراء التحريات وجمع المعلومات تبين صحة الواقعة، وأضافت التحريات حصول المتحر عنه على مبالغ مالية من أشخاص آخرين تحت ذات الزعم لم يتقدموا للإبلاغ أملاً في الحصول على فرص عمل أو استرداد أموالهم، وعقب تقنين الإجراءات تم استدعاء المتحر عنه وسؤاله اعترف بارتكابه الواقعة، وتعهد برد المبالغ المالية المستولى عليها للشاكين.

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وتلقى فرع الإدارة بجنوب الصعيد من (شخصين - مقيمان بدائرة مركز شرطة سوهاج) بقيام (أحد الأشخاص - مقيم بدائرة مركز شرطة سوهاج) بالنصب والاحتيال عليهما والاستيلاء منهما على مبلغ مالي قدره ( 200.000) كمقدم لمبلغ (240 ألف جنيه) مقابل تسفيرهما لإحدى الدول العربية ، وتدبير فرصة عمل لهما ، إلا أنه لم يلتزم بذلك ورفض رد المبلغ المالي المستولى عليه.

وبالفحص تبين صحة الواقعة، وأضافت التحريات عن وجود ضحايا آخرين لم يتقدموا للإبلاغ أملاً في الحصول على عقود العمل المتفق عليها أو استرداد أموالهم، وعقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع أمن سوهاج تم ضبط المتحر عنه، وبمواجهته اعترف بارتكابه الواقعة وتعهد برد المبلغ المالي المستولى عليه للشاكيين.

جرى اتخاذ الإجراءات القانونية وتولت النيابة التحقيق.